بعد الضربات الإسرائيلية... سوريا تتجه نحو تعزيز أنظمة الدفاع الجوي

قال السفير السوري السابق لدى، عماد مصطفى، لوكالة "سبوتنيك"، إن سوريا تنوي تحسين أنظمة دفاعها الجوي بسبب الغارات الجوية المتكررة من إسرائيل وتكتيكاتها للاختباء وراء الطائرات الأخرى.

ووفقا للدبلوماسي السوري، فإن سوريا ستعيد النظر بالكامل في أنظمة الدفاع الصاروخي، مع الأخد في الحسبان تصرفات إسرائيل.

وقال مصطفى "تستخدم سوريا جميع أنظمة الدفاع الجوي لحماية المجال الجوي من العدوان المستمر من قبل إسرائيل. وأقنعت الضربات الجوية المتكررة سوريا بالحاجة إلى نظام صاروخي مضاد للطائرات أكثر تطورا، وستبحث سوريا عن خيارات معقولة لتعزيز نظام الدفاع الجوي".

وتابع السفير السوري "إسرائيل تستفيد من حقيقة أن سوريا تحارب الجماعات الإرهابية في إدلب بنشاط"، بالإضافة إلى ذلك، دان مصطفى إسرائيل لمحاولتها "الاختباء وراء طائرة ركاب، وإهمالها التام لحياة المدنيين".

يذكر أنه تم إسقاط طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولية الأوكرانية"، فجر الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، اليوم الجمعة، قد قالت بأن طائرة ركاب من طراز "إيرباص - 320" تقل 172 راكباً كادت تتعرض لنيران أنظمة الدفاع الجوية السورية أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية بالقرب من دمشق، مشيرة إلا أنه تم توجيه الطائرة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية بأن إسرائيل تتخذ من الطائرات المدنية درعا خلال عملياتها العسكرية في سوريا لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوي السورية.