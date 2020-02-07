الشرطة العسكرية الروسية تسير دوريات على الحدود السورية التركية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري بورينكوف، أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل القيام بدوريات على الحدود السورية التركية على عدة مسارات.

موسكو - سبوتنيك. وقال بورينكوف في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة "استمرار دوريات وحدات الشرطة العسكرية الروسية" وفقاً لخط السير المتفق عليه.

أعلن اللواء يوري بورنكوف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، سابقا عن امتناع الجانب التركي في المشاركة بالدوريات المشتركة على الحدود السورية التركية.

وقال بورنكوف إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت القيام بالدورية على عدة طرق في محافظتي حلب والحسكة السوريتين، وإن الطيران العسكري قام بدورياته الجوية المقررة.

هذا وكانت الشرطة العسكرية الروسية، قد أغلقت في وقت سابق، أحد المنافذ غير الشرعية في الجدار الحدودي الإسمنتي الفاصل بين سوريا وتركيا، شمالي محافظة الحسكة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة إن "وحدة من الشرطة الروسية قامت السبت الأول من فبراير/ شباط بإغلاق إحدى الفتحات في الجدار الأسمنتي الحدودي بين سوريا وتركيا ، والتي كانت قوات الجيش التركي قامت بفتحها قبل فترة من الزمن عند الجهة المقابلة لقرية خرزة الواقعة بين مدينتي عامودا والدرباسية شمالي الحسكة".

وأوضح المراسل بأن قرية "خرزة" الملاصقة للشريط الحدودي السوري التركي يتواجد فيها نقطة تابعة للجيش العربي السوري، وكانت القوات التركية قامت بفتح منفذ ضمن الجدار الأسمنتي لتمرير دورياتها إلى الأراضي السورية ووضعت بوابة حديدة عند المعبر قبل نحو أسبوع".

ويرجح أن الخطوة الروسية بإغلاق المعبر غير الشرعي، تأتي بهدف منع أي تحرك أحادي الجانب أو شن عمليات عسكرية جديدة على الحدود السورية- التركية.

هذا ويذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم من 10 بنود حول تسيير دوريات مشتركة داخل الأراضي السورية، شرق وغربي منطقة العملية العسكرية، باستثناء مدينة القامشلي، بعد انسحاب "الوحدات الكردية".