اليمن.. 17 غارة لطيران التحالف تستهدف 4 محافظات

شن طيران التحالف العربي، أمس الجمعة، سلسلة غارات على محافظات حجة وصعدة والجوف وصنعاء في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة ، إن طيران التحالف نفذ 5 غارات على منطقة العطن في مديرية بكيل المير بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، أدت إلى نفوق مواشي وإلحاق أضرار مادية.

وأضافت أن التحالف استهدف بـ 3 غارات جوية منطقة المزرق في مديرية حرض شمال غربي حجة.

وذكرت "المسيرة" أن طيران التحالف قصف بـ 3 غارات محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مديرية باقم شمال صعدة.

وأشارت إلى تنفيذ التحالف 3 غارات جوية على مديرية الغيل جنوب غربي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وفي السياق ذاته، تعرضت محافظة صنعاء وسط اليمن، إلى 3 غارات نفذها طيران التحالف على مديرية نهم شرق صنعاء، حسب "أنصار الله".