السعودية تكشف حقيقة تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"

ونشر وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، أكد فيها أن المملكة السعودية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد.

وقال الربيعة "أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد".

أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد.



ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض.



وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) February 7, 2020

وأضاف وزير الصحة السعودي "ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض".

وجاءت تصريحات الدكتور توفيق الربيعة على خلفية انتشار بعض الأنباء التي زعمت وجود اشتباه في تسجيل حالات مصابة بالفيروس.

وتابع الربيعة، قائلا:

وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد.

وفي السياق ذاته، أعلنت سلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد)، داخل البلاد، اليوم السبت، إلى 722، وأكثر من 34.5 ألف مصاب.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.