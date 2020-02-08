الحويج يبحث مع نظيره المغربي سبل حل الأزمة الليبية

وصل عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي التابع للحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، إلى المغرب لإجراء مباحثات مع نظيره المغربي، ناصر بوريطه، حول آخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل حل الأزمة في البلاد.

بنغازي – سبوتنيك. وقال مالك الشريف، مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي للحكومة الليبية لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم، السبت، إن "وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، قد وصل مساء الجمعة، إلى المملكة المغربية، والتقى مع نظيره المغربي ناصر بوريطه".

وأكد الشريف على أن "الجانبان أكدا على ضرورة أن تكون في ليبيا دولة موحدة وجيش قوي يحمي الحدود ويمنع انتشار السلاح ويوقف الهجرة غير الشرعية "، موضحا أن "الجانبان نقاشا مجموعة من القضايا المشتركة أهمها رفض التدخل الخارجي، ومحاولات الغزو التركي ورفض جلب المرتزقة الأجانب، بالإضافة لمناقشتهم أخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل حل الأزمة".

وأضاف مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي أن "عبدالهادي الحويج قد أكد خلال لقائه مع وزير الخارجية المغاربي بأن الحكومة الليبية ليست ضد مبادرات الدول الأوربية أو الدولية لكن نحن كمغاربة وعرب وأفارقة قادرون على حل مشاكلنا".

وأشار إلى أن "المغرب قادر أن يلعب دورا مع الأشقاء في الدول المغاربية لحل الأزمة الليبية.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها.