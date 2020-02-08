الدفاع للشعب العراقي: نحن سندكم

وجاء في البيان "إلى الشعب العراقي العظيم، إلى جميع النخب العراقية مرورا بالمتظاهرين السلميين الكرام.. (نحن سندكم)".

وتابع البيان "إلى بيرق الأمن والسلم الأهلي المتمثل بالجيش العراقي الباسل بكافة صنوفه وأسلحته ورجاله وفرسانه".

وأكد البيان "يمر بلدنا العزيز خلال هذه الايام بظروف استثنائية دقيقة وحساسة تتمثل بالحراك الشعبي المشروع ومارافقه من اعمال عنف مؤسفة أدت إلى سقوط ضحايا وإصابات بين المتظاهرين من جهة وبين القوات الامنية من جهه أخرى وإلى تخريب في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وتوقف الدوام في المدارس والكليات ومؤسسات الدولة وتعطيل مصالح الناس حيث تأثرت إثر هذا التعطيل شرائح واسعة من الطبقة الفقيرة".

وبناءا على ذلك أكدت وزارة الدفاع في نص بيانها على ما يلي:

1. إن قطعات وزارة الدفاع المنتشرة في كافة قواطع العمليات إضافة إلى قيادات الأسلحة من القوة الجوية والبحرية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومديريتي الاستخبارات تقوم بواجباتها في تأمين المصلحة الوطنية العليا والمصالح العامة والبنى التحتية للدولة والقضاء على بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل مستمر مع تأمين جزء كبير من الحدود العراقية.

2. منذ انطلاق التظاهرات في 1 تشرين الأول ولغاية هذا اليوم تحلت قطعاتنا بأقصى درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية التظاهرات وتحملت العبء الأكبر من الضغوطات النفسية في سبيل حقن دماء أبناء شعبنا العزيز، ولازالت تتحمل الأعباء والمسؤوليات الجسيمة فداءا للوطن ومواطنيه وحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة في البلاد.

3. برغم كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها الوزارة والمعروفة لدى جميع الشرفاء منذ بدء التظاهرات ولحد الان فإنها بقيت محافظة على تماسكها ووحدة قرارها وانضباطها في مواجهة تلك التحديات وستبقى كذلك ايمانا منها بواجبها الوطني صمام امان للبلاد ومصالحها العليا.

4. وزارة الدفاع تعمل وبكل طاقاتها وإمكانياتها لحماية ابناء شعبنا بشكل عام والوقوف على مسافة واحدة من الجميع من اجل المصلحة الوطنية وفقا لتوجيهات المرجعية العليا الرشيدة.

وتابع بيان الدفاع الروسية "تهيب وزارة الدفاع في هذه المناسبة بكافة منتسبيها من الضباط والمراتب بضرورة أخذ دورهم الحقيقي والحازم تجاه من يريد العبث بأمن واستقرار البلاد وعليها مسؤولية فرض القانون والنظام على الجميع وأن تكون كما عهدها كل العراقيين حامية للدستور والعملية السياسية وصمام آمان لحفظ تربة وطننا الكريم .رحم الله الشهداء الابطال والشفاء العاجل إلى الجرحى البواسل".