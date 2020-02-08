مقتل إرهابيين اثنين حاولا التعرض لمقر السرية الرابعة بمحافظة صلاح الدين العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل إرهابيين اثنين حاولا استهداف قوة أمنية بمحافظة صلاح الدين العراقية، وأسفر الحادث أيضا عن مقتل أحد أفراد القوة وإصابة آخر.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم السبت: "مقتل إرهابيين اثنين حاولا التعرض على مقر السرية الرابعة بالفوج الأول لواء مغاوير صلاح الدين في منطقة مطيبيجة بواسطة إطلاق نار مباشر على مقر هذه السرية، حيث تم الرد عليهما وقتلهما، كما أدى الحادث إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".