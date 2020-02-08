سبوتنيك ترصد تقدم الجيش السوري جنوب حلب (فيديو وصور)

واصل الجيش السوري تقدمه اليوم على جبهات ريف حلب الجنوبي وسط عمليات مكثفة تكللت بتحرير بلدتي زيتان وبرنة من الإرهابيين.

ورصدت كاميرا سبوتنيك عمليات الجيش ظهر اليوم على أطراف بلدتي "زيتان" و"برنة "، كما جالت في بلدة "خلصة" التي تم تحريرها يوم أمس.

وقال مراسل سبوتنيك في ريف حلب الجنوبي إن وحدات الجيش السوري تتابع عملياتها على محور بلدة "العيس"، فيما سلاحي المدفعية الثقيلة والصواريخ يواصلان استهداف تحصيناتهم على مشارف الطريق الدولي (حلب حماة).

© Sputnik . Ali Hashem تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب

وقال مصدر ميداني لـ سبوتنيك إن وحدات الجيش السوري في الريف الجنوبي الغربي لحلب، تصدت لهجوم عنيف شنه مسلحو التنظيمين على محور خلصة وزيتان وكبدتهم خسائر كبيرة بالتزامن مع استهداف مواقعهم في بلدة "الزربة" ما أدى إلى إيقاع قتلى ومصابين في صفوفهم.

تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب © Sputnik . Ali Hashem

تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب © Sputnik . Ali Hashem 1 / 6 © Sputnik . Ali Hashem تقدم الجيش السوري جنوب مدينة حلب

وتشير المعطيات الميدانية إلى توجه وحدات الجيش السوري العاملة جنوب حلب نحو القوات القادمة من ريف إدلب الشرقي، في مسعى يرجح أنه يهدف إلى تحرير مقطع (حلب – حماة) من الطريق الدولي (حلب – دمشق).

وصباح اليوم، استهدف الجيش السوري بدفقات المدفعية والصليات الصاروخية تجمعات التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة (الراشدين 4) و(كفرناها) و(خان العسل) ومحيط (البحوث العلمية) حيث يتحصن مسلحو "النصرة" والتركستان.

ويشهد الريف الجنوبي لمدينة حلب معارك عنيفة يخوضها الجيش السوري مع مسلحين من تنظيمي "جبهة النصرة" والحزب الاسلامي التركستاني الذي استقدم المئات من مقاتليه في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري على هذا المحور.