الحزب الدستوري الحر: تونس أضاعت فرصة تاريخية لتشكيل حكومة دون "الإخوان"

أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، أن القوى الوسطية، أضاعت فرصة تاريخية لتشكيل حكومة دون "الإخوان" بعد إسقاط حكومة الحبيب الجملي.

وقالت موسي، في تصريح لموقع "إرم نيوز"، إنّ "القوى المدنية التي أسقطت حكومة الحبيب الجملي، كان بإمكانها أن تشكّل حكومة لا وجود فيها للإسلام السياسي ومشتقاته حتى تقي تونس شرّ الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وضعها الإخوان منذ قدومهم وتوليهم إدارة البلاد منذ 2011".

وأضافت موسى أنّ "هذه القوى اعتبرت هذا الطرح الذي قدمناه إقصاء، ورفضت هذا التوجه وفضّلت التفاوض مع الإخوان والدخول في حكومتهم وهذا شأنهم".

وتابعت أنه "بالنسبة إلى حزبنا لدينا خيارات وطنية تكرّس سيادة الدولة الوطنية التونسية، ولدينا مقترحات اقتصادية ومالية بدأنا بطرحها للتحكم في المديونية وفي عجز الموازنة، نقدمها ونشرح وجهة نظرنا وسنعدّ العدة لتمرير هذه المبادرات، وما زاد على ذلك كل حزب حرّ في مواقفه".

وبخصوص موقف حزبها من دعوة أحد قيادات حركة "النهضة" للمشاركة في الحكومة المزمع تشكيلها، قالت النائب عبير موسى: "موقفنا واضح منذ حكومة الحبيب الجملي، وقلنا إننا لن ندخل في حكومة تضم الإخوان لأننا متأكدون أن الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتبعونها أدت اليوم إلى تحطيم الاقتصاد الوطني ولن نساهم في هذا المسار ومنذ اللحظة الأولى قلنا إننا سنكون في المعارضة ولن نصوت لهذه الحكومات".