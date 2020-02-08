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    ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، وولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في معرض دبي للطيران لعام 2019، 17 نوفمبر 2019

    بحضور ابن راشد وابن زايد.. الإمارات تعلن عن حدث غير مسبوق في العالم العربي

    © AFP 2019 / Karim Sahib
    العالم العربي
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    أعلنت الإمارات عن استضافة "إكسبو 2020 دبي" للنسخة الخامسة لقمة "أقدر" التي سينظمها برنامج خليفة للتمكين "أقدر" برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقر "إكسبو 2020 دبي".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © Sputnik . Григорий Сысоев
    نتنياهو: إسرائيل ستشارك في معرض إكسبو العام المقبل في دبي
    وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" فإنه بحضور محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم الإعلان عن استضافة إكسبو 2020 دبي للنسخة الخامسة لقمة "أقدر" التي سينظمها برنامج خليفة للتمكين "أقدر" برعاية محمد بن زايد آل نهيان، في مقر إكسبو 2020 دبي.

    وقالت الوكالة إن الحدث الأكثر حضوراً في العالم وأول إكسبو دولي يقام في العالم العربي والشرق الأوسط، ستستضيفه الإمارات في دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/ نيسان 2021.

    وأضافت الوكالة أن تنظيم قمة "أقدر" العالمية في دورتها الخامسة في إكسبو 2020 دبي، يأتي انطلاقا من توجهات وأهداف برنامج خليفة للتمكين "أقدر" الرامية إلى تمكين مختلف فئات المجتمع على المستوى المحلي والدولي بأهمية التواصل الحضاري البناء وتكريس كافة الجهود المجتمعية اللازمة لتعزيز التعايش والسلام بين الثقافات والحضارات، والتي تأتي تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية لدولة الامارات، واستثمارا فعالاً لهذا الحدث العالمي الذي يمثل فرصة كبيرة لتوفير منصة تُمكن مختلف الجنسيات والثقافات للتعبير عن إرادة السلام والتعايش والتسامح سعياً لنموها وازدهارها.

    وتُقام القمة سنوياً بإشراف برنامج خليفة للتمكين "أقدر" ووزارة الداخلية، وعدد من الشركاء الاستراتيجية والأمم المتحدة واليونسكو وغيرها.

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    الكلمات الدلالية:
    الإمارات, معرض إكسبو, إكسبو 2020, محمد بن راشد, أخبار محمد بن زايد, محمد بن زايد
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