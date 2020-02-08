مقتدى الصدر يدعو أتباعه أصحاب "القبعات الزرقاء" إلى الانسحاب من الاحتجاجات

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أتباعه أصحاب "القبعات الزرقاء" إلى الانسحاب من الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

بغداد - سبوتنيك. وقال الصدر في تغريدة له، تضمنت ميثاق "ثورة الاصلاح"، ضمن عدة بنود للحفاظ على سلمية المظاهرات يجب "انسحاب القبعات الزرقاء وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات المسلحة".

كما دعا الصدر الى "مراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الامكان وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام وإخلاء اماكن الاحتجاجات من المسكرات الممنوعة والمخدرات وما شاكلها، وانسحاب (القبعات الزرق) وتسليم أمر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الأمنية المسلحة".

وطالب زعيم التيار الصدري بـ"تحديد اماكن التظاهر عموما والاعتصام خصوصا ومن خلال موافقات رسمية وبالتنسيق مع القوات الامنية بصورة مباشرة"، داعياً الى "الالتزام بتوجيهات المرجعية والقيادات الوطنية لزام".

وأكد ضرورة "عدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المؤقتة ففيه تشويه لسمعة الثورة الإصلاحية".

وحث الصدر على "عدم تسييس المظاهرات لجهات داخلية أو خارجية حزبية كانت أم غيرها"، مشيرا إلى ضرورة "العمل على إيجاد ناطق رسمي للمظاهرات".

هذا وشن أتباع الصدر، هجمات مسلحة على المتظاهرين تخللها إطلاق النار أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين.