تسجيل
15:11 GMT08 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    الحرب في ليبيا

    خبراء يحذرون من جماعات إرهابية "أكثر شراسة" تنطلق من ليبيا لمنطقة الساحل والصحراء

    © REUTERS / GORAN TOMASEVIC
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104387/39/1043873932.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002081044472807-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1/

    حذر خبراء من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء في الوقت الراهن، خاصة في ظل استمرار النزاع في ليبيا.

    وشدد الخبراء على أن العمليات الدائرة في ليبيا ووصول بعض الجماعات الإرهابية إليها يعزز من نشاط الجماعات في الساحل والصحراء، وأن المنطقة أصبحت تحت سيطرة تلك الجماعات التي تتزايد أعدادها بشكل متسارع.

    مطار معيتيقة الدولي في طرابلس في ليبيا
    © REUTERS / HAZEM AHMED
    ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تدمر القاذفة التي قصفت مطار معيتيقة
    التحذيرات تزامنت مع تحذيرات أخرى بتزايد أعداد الجماعات الإرهابية في ليبيا، وكذلك تنفيذ التنظيمات الكبرى في منطقة الساحل والصحراء عمليات كبيرة على مدار الأشهر الماضية.

    من ناحيتها قالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، بدرة قعلول، إن استمرار نقل الجماعات الإرهابية والأسلحة والذخائر إلى ليبيا يعد تغذية للجماعات الإرهابية المتواجدة في منطقة الساحل والصحراء، كما تعد ليبيا نقطة إمداد لهذه الجماعات.

     عمليات نقل الإرهابيين

    وأضافت في حديثها لـ سبوتنيك"، السبت، أنه منذ العام 2017، بدأت عمليات نقل الجماعات الإرهابية لتشكيل حواضن لها في الداخل الليبي من أجل تهيئة الأوضاع لاستقبال العناصر المتواجدة في ليبيا وسوريا.

    وشددت على أن الهدف من نقل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا هو "عملية النشر" ما يعني أن الهدف أن تصبح ليبيا المعسكر الذي يجرى فيه التدريب واحتضان الجماعات الوافدة من سوريا والعراق، في ظل وجود قيادات ملمة بالجغرافيا والخصائص، تقوم بعد ذلك بتسريب المجموعات إلى خط الساحل والصحراء، خاصة إلى تشاد والنيجر.

    تنتشر في المنطقة العديد من المجموعات الإرهابية حيث لا يقتصر الأمر على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، فهناك العديد من المسميات التي تعمل فوق ذات المنهجية والآليات، وفي هذا السياق حذرت قعلول من ظهور جماعات تحت مسميات جديدة وتكون أكثر شراسة في المنهجية وعمليات القتل والعنف.

    وشددت على أن أشبال المجموعات الإرهابية يشكلون خطورة كبيرة، خاصة في ظل إرسالهم لليبيا وهم من جنسيات عدة، يمكن أن ينطلقوا فيما بعد نحو كافة دول المنطقة، كما يسهل تمددهم في الجنوب الجزائري والمغربي، وكذلك دول الجوار الليبي.

    عمليات استعراضية

    وأشارت إلى أن العمليات الاستعراضية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، تعد مؤشرات على الظهور الجديد الذي يعد له في الوقت الراهن، وأن الخلايا النائمة في دول المنطقة تعتبر أن هذه العمليات الاستعراضية إشارات وتحفيز لها من أجل استعادة النشاط.

    وبحسب قولها "هناك نحو 6 آلاف إرهابي نقلوا من سوريا نحو ليبيا ووزعوا على المنطقة، كما تمكن بعضهم من التسلل إلى بلدانهم".

    وشددت على أن "الإرهابي لا يمكن الوثوق في توبته أو مراجعته، خاصة أن تغلغلت في نفسه ثقافة القتل والدم، سيعود مرة أخرى للقيام بذات المهام".

    من ناحيته قال الدكتور الشرقاوي الروديني، خبير الدراسات الأمنية والاستراتيجية في المغرب، إن المرحلة المقبلة ستشهد ظهور جماعات إرهابية جديدة، إلا أنها ستكون موالية للجماعات الأم الموجودة في منطقة الساحل والصحراء.

    التنظيمات الأبرز

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تنظيمي " نصرة الإسلام والمسلمين" و "دولة الصحراء الكبرى"، وكذلك تنظيم "بوكو حرام" يعدون التنظيمات الأبرز الآن في المنطقة، وأنه من المحتمل تشكيل تحالفات بين هذه التنظيمات.

    وأشار إلى أن وجود خطوط تواصل بين الجماعات في ليبيا وهذه المجموعات في المناطق التي تتواجد فيها يزيد من نمو هذه الجماعات، خاصة بعدما أصبحت ليبيا حاضنة لتلك الجماعات.

    © REUTERS / POOL
    الخارجية الألمانية: انعقاد لجنة تنفيذ نتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا في 16 فبراير
    وتابع أن هناك عمليات تنفذ بشكل يومي في المنطقة الواقعة على حدود الدول الثلاث "تشاد ومالي والنيجر"، وأن هذه العمليات ستتجه نحو دول أخرى منها "السنغال وبنين وتوجو".

    ويرى الوديني أنه رغم وجود البعثات والقوات الأجنبية في المنطقة لمحاربة الجماعات الإرهابية إلا أن هذه الجماعات تتمدد بشكل كبير، وأن استمرار الأوضاع في ليبيا على النحو الحالي يسمح بتزايد أعداد الجماعات الإرهابية في ظل توفر عوامل الأمان للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.

    تنظم الصحراء الكبرى

    ظهر التنظيم بشكله الحالي في عام ٢٠١٥، إثر اندماج عدة جماعات إرهابية سابقة، يقودها عدنان أبو وليد الصحراوي،  وهو مواليد عام ١٩٧٣م فى لايون، وهو إرهابى جزائري.

    وظهر أبو الوليد الصحراوي للمرة الأولى فى عام ٢٠١١، وأسس ما يعرف بجماعة "التوحيد والجهاد" فى غرب أفريقيا.

    وفى ١٥ مايو ٢٠١٥، نشر تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)، تسجيلا صوتيا لأبى الوليد الصحراوي، بايع فيه البغدادي.

    فى أغسطس ٢٠١٨، وضع مجلس الأمن الدولي، والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل منفصل، أبوالوليد على قائمة الشخصيات الإرهابية الأكثر خطورة.

    فى يونيو ٢٠١٩، كشفت تقارير استخباراتية عن إعلان "البغدادي" تعيين "أبو وليد الصحراوي" ليكون مسؤولا عن فرع التنظيم فى أفريقيا.

    ويضم تنظيم الصحراء الكبرى العديد من الجماعات الإرهابية في العديد من دول المغرب العربي وفي وسط الصحراء الكبرى وحول بحيرة تشاد وفي شمال نيجيريا وبوركينا فاسو وبنين.

     وتمثل الصحراء الكبرى مجالا واسعا للجماعات الإرهابية هناك بسبب اتساع رقعتها البالغة ٩ ملايين كيلومتر مربع، وحدودها الواسعة التى يطل عليها عدد من بلدان شمال وغرب القارة الأفريقية، وهو ما يسهل من عمليات الإمداد والتجنيد.

    تحذيرات أممية

    في سبتمبر/ أيلول 2019، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن غرب أفريقيا والقوى الدولية تخفق في معالجة التهديد المتنامي الذي يمثله الإرهاب في منطقة الساحل والذي يمتد باتجاه خليج غينيا.

    تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، في مالي في عام 2013 لإخراج إرهابيين احتلوا الشمال، لكن بدلا من أن يحقق ذلك الاستقرار تزداد الأوضاع تدهورا في المنطقة.

    وقال غوتيريس للجنة رفيعة المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لنتكلم بوضوح، نحن نخسر في مواجهة العنف".

    وأضاف: "أعلم أننا جميعا قلقون من تصاعد العنف المستمر في الساحل وامتداده إلى دول خليج غينيا".

    تجارة غير شرعية

    تعتبر تجارة الكوكايين من كولومبيا وبيرو وبوليفيا في أمريكا الجنوبية إلى أوروبا والشرق الأوسط، مرورا بالساحل والصحراء، من أخطر الأنشطة التي تطورت بسرعة في العقد الأول من هذا القرن، حتى أضحت الأكثر ربحا من بين أنشطة الإتجار في المنطقة، وعند وصولها إلى الشواطئ الغربية لإفريقيا تنقل عن طريق الجو أو بواسطة القوارب أو برا عبر الصحراء.

    القوة المشتركة

    في نهاية العام الماضي 2019، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إضافة إلى موريتانيا وتشاد، خطة عمل تغطي الفترة بين العامين 2020 و2024 لمكافحة الإرهاب بقيمة مليار دولار، وذلك إثر قمتها الطارئة في واغادوغو.

    رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
    © AFP 2019 / CHRISTINA ASSI
    عقيلة صالح: أزمة ليبيا أمنية وليست سياسية والجيش قادر على تطهير البلاد
    وأنشئت القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس التي يطلق عليها منطقة "قوس الأزمات"في عام 2014 بهدف التصدي لهذه المشكلة، بدعم من فرنسا.

    قوات إضافية

    في مطلع الشهر الجاري 2020 قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، في 2 فبراير/شباط، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة جماعات إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى.

    وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في 26 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تحطم طائرتين مروحيتين في مالي، خلال عملية عسكرية كانوا يقومون بها ضد مجموعات إرهابية.

    وتضمّ قوة برخان الفرنسية 4500 عنصر في شريط الساحل والصحراء الكبرى لمحاربة المجموعات المسلحة المنتمية إلى تنظيم "داعش" و"القاعدة".

    ومنذ عام 2014، استبدلت القيادة العسكرية الفرنسية عملية "سرفال" بعملية "برخان" لكن الأفق يبدو معتما، رغم سنوات من الوجود المستمر.

    انظر أيضا:

    منها رفض التدخل... الجزائر وتونس تتفقان على مبادئ حول ليبيا
    سلامة: طرفا الصراع في ليبيا ينتهكان حظر السلاح وهناك أجانب يقاتلون مع الطرفين
    الخارجية الألمانية: انعقاد لجنة تنفيذ نتائج اجتماع برلين بشأن ليبيا في 16 فبراير
    الكلمات الدلالية:
    الإرهاب, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إحدى المشاركين في تظاهرة احتجاجية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، بيروت، لبنان 2 فبراير 2020
    "البريكست" أخيرا وتمزيق خطاب ترامب... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    قدرة إسرائيل القتالية...الاختباء خلف طائرة ركاب
    قدرة إسرائيل القتالية... الاختباء خلف طائرة ركاب
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك