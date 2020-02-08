الرزاز: الوضع في الشرق الأوسط يستدعي مستوى عاليا من التنسيق بين الأشقاء العرب

أكد رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز أن الأحداث الأخيرة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تستدعي مستوى عاليا جدا من التنسيق بين الأشقاء العرب.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية"بترا" ، فإن الرزاز قال خلال لقائه رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الـ 30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي: "نمر بمرحلة دقيقة غير مسبوقة نتيجة الأحداث الجسام التي شهدها وطننا العربي"، مثمّنا تلبية رؤساء وممثلي البرلمانات العربية الدعوة التي وجهها رئيس الاتحاد البرلماني العربي لعقد دورته الطارئة في عمان بمشاركة 20 برلمانا عربيا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن البيان الختامي الذي صدر في ختام اجتماع الاتحاد البرلماني العربي اليوم، "يعكس بشكل كامل مشاعر كل عربي وكل مسلم ومسيحي في وطننا العربي والعالم وكل من يرغب برؤية السلام العادل والشامل يتحقق في هذه المنطقة".

وحذر الرزاز من أي إجراءات أحادية يتم اتخاذها قبل الانتخابات الإسرائيلية أو بعدها لتغيير وضع القدس أو الحدود الموجودة حاليا أو أي تغيير ديمغرافي على الأرض، مشددا على أن "مثل هذه الإجراءات تشكل خطرا حقيقيا نرفضها مسبقا ولن نقبل بها، لأنها ستغلق أي أبواب بقيت مفتوحة للوصول إلى سلام دائم وعادل في المنطقة".

وأضاف "نعول على الأشقاء جميعا في أي امور مستجدة قد تتطلب هذا المستوى العالي من التنسيق والوقوف موقفا موحدا لحماية القضية الفلسطينية وكل قضايانا العربية المشتركة".

وأكد رئيس الوزراء أن الجميع مؤمنون بمشروع وطني موحد لفلسطين يحفظ الوضع النهائي والقدس والمقدسات، مؤكدا "أن شاء الله بهذا الإصرار والتماسك والوحدة نؤكد أن هذه ثوابت وليست مواضيع للتفاوض أو المساومة وصولا إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وكل الدول العربية".