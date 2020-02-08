عون: عدد من الدول عبرت عن رغبتها في مساعدة لبنان

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، إن عددا من الدول، في مقدمتها فرنسا، أبدت رغبتها في مساعدة لبنان.

وذكر عون، خلال مقابلة مع مجلة "فالور أكتويل" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه في اتصال هاتفي بتشكيل الحكومة الجديدة وأن الاتصال كان "مناسبة للحديث عن الأزمة الراهنة" في لبنان.

وكشف رئيس الجمهورية في حديثه "أننا سنتخذ كافة الإجراءات المالية الصارمة من أجل إعادة النهوض الاقتصادي. ولأجل ذلك نحن لسنا بحاجة الى مساعدة استثنائية، بقدر ما لنا الحق في أن نستعيد من قبل الدول التي أشعلت الحرب في سوريا، جزءا من الـ25 مليار دولار التي تكبدها لبنان من جراء هذه الحرب والنزوح السوري اليه. فالسوق الاقتصادي اللبناني صغير الحجم، ينهك بسرعة الا انه سريعا ما ينهض من كبوته"، وذلك بحسب موقع "إل بي سي".

واعتمدت حكومة لبنان، الخميس الماضي، خطة إنقاذ تهدف لإخراج البلاد من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تواجهها منذ عقود.