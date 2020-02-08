وزير فلبيني يعتذر لحكومة دبي بعد تصريحاته

قدم وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، اعتذارا لحكومة إمارة دبي الخليجية، اليوم السبت، بعد تصريحه الذي صدر قبل أيام، وقال فيه إن امرأة فلبينية ماتت في دبي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وغرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، وقال إن الوزير الفلبيني قدم اعتذارا عن "الإرباك والقلق اللذين تسبب فيهما بإعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في دبي بسبب فيروس كورونا الجديد".

موقع وزارة العمل والتوظيف الفلبينية: وزير العمل الفلبيني يعلن اعتذاره لحكومة دبي عن الارتباك والقلق اللذين تسبب بهما إعلانه عن وفاة امرأة فلبينية في #دبي بسبب فيروس كورونا المستجد ويشير لبيان المكتب الاعلامي الذي أشار لعدم إصابة المرأة بهذا الفيروسhttps://t.co/zKWZ1R2LmQ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 8, 2020

وكانت السلطات الإماراتية نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن وفاة المرأة في دبي بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس الماضي، أن "المتوفاة كانت تعاني من التهاب الجهاز التنفسي وأن التحاليل المخبرية أظهرت عدم إصابتها بالفيروس الجديد"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "المصابين من الصين والفلبين وهما تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة".

أعلنت #وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات اليوم عن تشخيص ‌حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة سبع حالات منذ ظهور الفيروس#فيروس_كورونا pic.twitter.com/CDMTKCGeDI — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) February 8, 2020

وشددت الوزارة "على فاعلية نظام التبليغ الإلكتروني واستمرار المنشآت الصحية في التبليغ عن أي حالات اشتباه جديدة تظهر وفق دليل إجراءات الرصد والمراقبة التي تم تفعيلها في كافة المنشآت الصحية بالدولة لمراقبة أي عارض لأجل أي تدخل طبي للتعامل مع المرض".

وتابع البيان: تعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة أمن واستقرار المواطنين والمقيمين بالدولة.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس" كورونا" المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".