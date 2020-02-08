الأردن... تأخير الدوام بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية تأخير دوام المدارس بالمملكة يوم غد الأحد حتى العاشرة صباحا، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب صحيفة "الرأي" المحلية، أشار وزير التربية والتعليم تسيير النعيمي، إلى أن قرار التأخير يشمل مدارس القطاع الخاص والثقافة العسكرية والأونروا ومدارس الفترة المسائية للطلبة السوريين، بالإضافة إلى المدارس في مخيمات اللاجئين السوريين.

في غضون ذلك، قرر رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمد خير الحوراني، تأخير دوام صباح يوم غد الأحد إلى الساعة العاشرة، نظرا للظروف الجويية في البلاد حفاظا على سلامة الطلبة والموظفين.

إلى ذلك، دعت مديرية الأمن العام المواطنين وسائقي المركبات لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع الطرق في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة. كما تؤكد المديرية ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفظة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة.

يذكر أن العطلة ما بين الفصلين، قد بدأت في المدارس الحكومية وفق التقويم المدرسي المعدل، بحيث تعود هذه المدارس للدوام اعتبار من السادس عشر من شهر فبراير/شباط الحالي.