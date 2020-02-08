الخارجية التركية: اختتام المباحثات التركية-الروسية في أنقرة حول إدلب السورية

أعلنت الخارجية التركية على لسان ممثلها، اليوم السبت، ان روسيا وتركيا ناقشا خلال المحادثات التي جرت في أنقرة الوضع في إدلب السورية والخطوات اللازمة لتعزيز العملية السياسية في سوريا.

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية التركية "استضافت أنقرة مفاوضات الجانبين التي استغرقت ثلاث ساعات، وضم الوفدان ممثلين عن وزارة الخارجية والجيش ووكالات الاستخبارات في البلدين، بالإضافة إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وتم مناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية بالإضافة إلى خطوات تهدف لدفع العملية السياسية في سوريا، وفي النهاية تقرر مواصلة المفاوضات في الأسبوع المقبل".

وارتفعت حدت التصعيد مع عمليات الجيش السوري في إدلب، حيث بدأ في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي عمليات عسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد تمكن فيها من فرض السيطرة على ما يقارب 185 كيلومترا مربعا وفرض السيطرة النارية على مدينة معرة النعمان، أهم معاقل مسلحي جبهة النصرة، (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في سوريا.

وتمكن الجيش السوري من استعادة عدة قرى ومناطق في شمال غرب البلاد أبرزها سراقب التي تربط الطريقين الدوليين بين دمشق -حلب المعروف بـ "إم-5" واللاذقية- حلب المعروف بـ "إم-4".