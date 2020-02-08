مصر… السيسي يلتقي رئيس الوزراء الكندي في أثيوبيا

التقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، السبت، مع جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وذلك بمقر إقامته بأديس أبابا، على هامش مشاركته في فعاليات القمة الأفريقية العادية الـ 33 بالعاصمة الأثيوبية.

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم، السبت، بأن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قد صرح بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الكندي، مشيرا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها مع كندا.

وأكد أهمية العمل على ترسيخ العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والتجارية، بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي سعادته بلقاء الرئيس المصري، مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، منوها إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، خاصةً مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن كلٍ من الشرق الأوسط والبحر المتوسط وإفريقيا.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على صعيد التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، فضلا عن استعراض الفرص المُتاحة للمزيد من التعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية.

ويشار إلى أنه تنطلق، غدا الأحد، فعاليات القمة الأفريقية العادية الـ 33 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا".

وتركز القمة على العديد من الملفات، أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" في أفريقيا، التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي، العام الماضي، لوضع خطة لإسكان البنادق ووقف النزاعات في القارة السمراء بحلول عام 2020، وتهيئة الظروف للتنمية، ودمج الشباب في خطط تنفيذ مبادرة إسكات البنادق.