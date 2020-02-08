الجيش الإسرائيلي يستعين بمطرب عربي شهير لتحفيز جنوده

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن استخدام أغنية لمطرب عربي شهير في تحفيز جنوده.

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، السبت، أوضح من خلالها أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريباته العسكرية على أنغام كلمات أغنية للمطرب العربي المعروف، وائل كفوري.

وتقول كلمات أغنية كفوري "ليل ورعد وبرد وريح".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن هذه الكلمات تصدح في جبل الشيخ، وهو يقع ضمن هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث يتدرب جنود الجيش الإسرائيلي.

ويذكر أن للمطرب العربي، وائل كفوري، نفسه، أغنية تتحدث عن تجنيده للجيش اللبناني، وتلبية نداء بلاده، في الزود عنها والدفاع عن أي معتد، وهي أغنية "دوري اجى وصار لازم أروح ألبي نداء راية عم تنادي".