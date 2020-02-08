اليمن.. قيادي في المجلس الانتقالي يعلق على منع دخول الجيش إلى عدن

كشف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، سبب عدم السماح لقوات تابعة للجيش اليمني من الدخول إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . وقال بن بريك، في تغريدة على "تويتر": "سنقف بكل حزم وبكل قوة ضد عودة أي شخص مصنف في الجنوب أو لدى التحالف العربي أو التحالف الدولي ضد الإرهاب، باعتباره إرهابي".

وأضاف: "عودة الارهابيين للجنوب مرفوضة".

وتأتي تغريدة نائب رئيس المجلس الانتقالي، عقب منع نقطة العلم التابعة للمجلس على المدخل الشرقي لعدن، قوة تابعة للجيش اليمني من الدخول إلى عدن، قادمة من محافظة أبين.

وعقب منع دخول قوة الجيش إلى عدن ضمن الترتيبات العسكرية لاتفاق الرياض، أطلقت طائرات تابعة للتحالف العربي، قنابل مضيئة في سماء النقطة العسكرية على مشارف عدن، في إشارة تحذيرية لقوات الانتقالي، حسب مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".