ليبيا… اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدة مناطق بطرابلس

أفادت مصادر عسكرية ليبية في العاصمة، طرابلس، اليوم الأحد، اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، يسمع صداها في عدة مناطق جنوب طرابلس.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت المصادر العسكرية خلال اتصال مع وكالة "سبوتنيك": "سمعت الليلة أصوات الاشتباكات بشكل واضح في منطقة المشروع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وأكدت المصادر على أن "الاشتباكات الآن تسمع بين خط 2 و 6 وخلف مدرسة الفروسية وحتى من ناحية جزيرة الشريف وخط واحد".

وفي السياق ذاته، اقترحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أمس السبت، تحديد يوم 18 فبراير/شباط الجاري، كموعد لجولة جديدة من التفاوض لأطراف النزاع في ليبيا في جنيف.

وقالت الأمم المتحدة في بيان: "طرفي النزاع في ليبيا اتفقا بنهاية الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي بدأت أعمالها الاثنين الماضي بجنيف وانتهت اليوم، على ضرورة احترام الهدنة والتأكيد على الحفاظ على سيادة ليبيا".

كما دعم الطرفان، وفقا للبعثة، "العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين".

وأضافت: "بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".