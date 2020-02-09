وسائل إعلام تعلن عن بناء منشآت أمريكية جديدة في سوريا

تقوم الولايات المتحدة ببناء منشآت عسكرية جديدة في مناطق النفط في شرق وشمال شرق سوريا، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وفقا للوكالة، بدأ الجيش الأمريكي في عجلة من أمره لبناء قاعدة بالقرب من مدينة تل براك، على بعد 40 كيلومترا شمال شرق الحسكة، بسبب المواجهة مع روسيا في الأشهر الأخيرة. تعبر هذه المنطقة السكنية الطريق السريع المؤدي إلى حقول نفط رميلان.

من أجل بناء قاعدة، نقلت الولايات المتحدة معدات ومواد بناء من العراق الأسبوع الماضي. انتقلت شاحنات المعدات إلى تل براك عبر المعبر الحدودي الوليد، حسب الوكالة.

كما رفع الجيش الأمريكي العلم الأمريكي في وسط المدينة السورية ويقوم برحلات استطلاع بالمروحيات فوق منطقة بناء القواعد. العمل على إنشاء منشأة جديدة مستمر منذ 3 فبراير/شباط.

بالإضافة إلى ذلك، بدأ الجيش الأمريكي المتمركز في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط، في تحويل أحد المباني في وسط الحسكة إلى منشأة عسكرية. تقول مصادر الأناضول إن الولايات المتحدة تعتزم استخدام القاعدة كمبنى للمكاتب لمراقبة وإدارة إنتاج النفط في دير الزور.