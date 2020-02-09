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    رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

    البرهان يكشف ما فعله قبل ساعات من لقاء نتنياهو في أوغندا

    © AFP 2019 / MICHAEL O'HAGAN
    العالم العربي
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    لقاء البرهان - نتنياهو (35)
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    أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا يوم الاثنين الماضي، يتوافق مع مصلحة السودان وحتى مع مصلحة الفلسطينيين أيضا.

    رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان
    © AP Photo / Hussein Malla
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    وأضاف البرهان، في مقابلة مع صحيفة "تاسيتي نيوز" السودانية، أنه "تبادل أطراف الحديث مع نتنياهو وتناول العشاء معه بدعوة من رئيس أوغندا يويري موسيفيني"، مشيرا إلى أن "الطعام كان بوفيه مفتوح وقد أحضر كل واحد أكله على طبق، وجلسنا معا، أثناء الطعام".

    وردا على سؤال ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا كنت عاديا جدا صافحته. ثم بدأنا الحديث".

    وعند سؤاله أيضا عما إذا كان قد تلا "صلاة الاستخارة" قبل لقاء نتنياهو، قال البرهان: "نعم، كنت أدعو الله في كل صلاة قائلا "اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا، وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا"، وأضاف: "كل همنا مصلحة السودان، وحتى أصحاب القضية سيستفيدون".

    وتأتي تلك التصريحات عقب البرهان عقد، لقاء مع القيادة العامة للقوات المسلحة، لمناقشة اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين بنتنياهو في أوغندا.

    وأعلن الجيش السوداني، في بيان له،  أنه "أمن على نتائج زيارة القائد العام، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى أوغندا، والتي التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو". وقال بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: "عقد اجتماع بالقيادة العامة وأمن على نتائج زيارة القائد العام لأوغندا ومخرجاته، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان".

    فيما أكد البرهان أن الاتصالات مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بدأت منذ 3 أشهر لمناقشة ما يمكن أن يستفيد منه السودان، لافتا إلى تشكيل لجنة من مجلسي السيادة والوزراء لدرس مزايا وعيوب العلاقة مع إسرائيل.

    والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي قالت إن الاجتماع يمثل تحولا حادا بين البلدين، العدوين في الماضي واللذين في حالة حرب.

    الموضوع:
    لقاء البرهان - نتنياهو (35)

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    الكلمات الدلالية:
    القضية الفلسطينية, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, السودان, عبد الفتاح البرهان
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