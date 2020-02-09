بيان تحذيري من أمريكا إلى طرفي النزاع في ليبيا

حذرت السفارة الأمريكية في طرابلس، مساء أمس السبت، طرفي النزاع الليبي من استئناف الأعمال القتالية.

ووقالت البعثة الأمريكية في طرابلس، في بيان نشر عبر حسابها على "تويتر"، إن سفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند، "يحذر من تجدد العمليات العسكرية في البلاد.

وأضاف البيان: "تتابع السفارة الأمريكية بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من القوات المسلحة العربية الليبية وحكومة الوفاق الوطني في المستقبل القريب".

وتابعت: "سواء كانت عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين"، مضيفة: "ندعو الأطراف ومؤيديها من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".

— U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) February 8, 2020

واستضافت العاصمة الألمانية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا، حضره زعيما طرفي النزاع الليبي، وهما رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

وحدد المؤتمر، في بيان الختامي، ترتيبات تمهد لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، من بينها تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة بين الطرفين.