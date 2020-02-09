بيان من وزارة الصحة السعودية بشأن إصابة هنديتين بفيروس "كورونا"

أصدرت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس السبت، بيانا بشأن إصابة شقيقتين هنديتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي، بفيروس "كورونا".

وأعلنت الوزارة، عبر صفحتها على "تويتر"، عن سلامة نتائج الفحص المخبري للشقيقتين الهنديتين، وقالت إنه "تم إنهاء إجراءات العزل الصحي الإحترازي للفتاتين الهنديتين لكونهما كانتا خارج الصين لأكثر من 14 يوما".

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 8, 2020

​وكانت المملكة العربية السعودية حسمت الجدل حول حقيقة تسجيل إصابات بفيروس "كورونا"، بعدما نشر وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها أن المملكة السعودية لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد. وقال: "أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس الكورونا الجديد".

وأضاف وزير الصحة السعودي "ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبس عند البعض".

وجاءت تصريحات وزير الصحة السعودي على خلفية انتشار بعض الأنباء التي زعمت وجود اشتباه في تسجيل حالات مصابة بالفيروس.