قافلة دبابات تركية تدخل إدلب وسط إجراءات أمنية مكثفة..فيديو

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أرسل الجيش التركي تعزيزات إضافية لدعم نقاط المراقبة التركية الموجودة في محافظة إدلب، تضم دبابات وذخائر.

وأشارت الوكالة، إلى أن قافلة التعزيزات وصلت إلى قضاء ريحاني في ولاية هطاي التركية الحدودية مع سوريا.

وتوجهت القافلة، صباح اليوم الأحد، من الحدود التركية إلى نقاط المراقبة، وسط أجواء أمنية مشددة اتخذتها القوات.

وكانت أنقرة قد أرسلت، الأسبوع الماضي، تعزيزات عسكرية ومدرعات على خلفية مقتل خمسة جنود أتراك بنيران الجيش السوري.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة، أمس السبت، مفاوضات بين ممثلين من روسيا وتركيا حول إدلب، وأشار بيان الخارجية التركية إلى أن المفاوضات استمرت حوالي ثلاث ساعات، بوجود ممثلين من كلا البلدين عن وزارة الخارجية والجيش ووكالات الاستخبارات، بالإضافة إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وتم خلالها مناقشة الوضع في إدلب بالإضافة إلى خطوات تهدف لدفع العملية السياسية في سوريا، وفي النهاية تقرر مواصلة المفاوضات في الأسبوع المقبل.

وتشهد محافظة إدلب السورية تصعيدا على مختلف الجبهات، وبدأ الجيش السوري في منتصف يناير/ كانون الثاني من العام الفائت، عمليات عسكرية على الجبهة الشمالية والتي تتضمن محافظة إدلب وجزء من محافظة حلب، وسيطر على حوالي 185 كيلومترا، وحرر في الأسابيع الماضية مدينة معرة النعمان وسراقب الاستراتيجيتين وعدد من القرى المحيطة.