"لا يستحق هذه الضجة"... أول تعليق لمحمد رمضان على تصريحات "الطيار الموقوف"

رد الفنان المصري محمد رمضان، على تصريحات الكابتن أشرف أبو اليسر، الطيار المصري الموقوف مدى الحياة بسبب فيديو "كابينة الطيارة"، التي قال فيها إن الفنان نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمه.

وقال رمضان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، إنه "لن يتخلى عنه"، مضيفا: "مستاء لقطع عيشه، وأعتذر له على الهواء، واللي يعوضه أنا هعمله"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

وتابع: "الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة الكبيرة.. حاولت بالفعل إعادته للعمل، والموضوع تابع لسلطة الطيران المدني، ولكنها كيان محدش يقدر يتدخل في عملهم، حاولت بقدر الإمكان أفهمهم أني لا سقت طيارة ولا عملت حاجة وأخذت فقط صورة تذكارية".

وأضاف الفنان المصري: "لم ولن أتخلى عنه.. أي شيء يطلبه أنا تحت أمره.. ودي مش أخلاقنا ولا أخلاق ولاد البلد، أنا مولود في منطقة شعبية وصعيدي ووالدتي من الغربية، فأصولي تمنعني أن أتخلى عن حد تعرض للأذى بسبب".

وأعرب محمد رمضان عن أمله في أن يصل صوته إلى سلطة الطيران المدني، لإيجاد حل آخر غير إيقاف الطيار مدى الحياة.

وكان الكابتن أشرف أبو اليسر، قال إنه سمح لرمضان بالتقاط صورة معه خلال قيادة الطائرة على أساس أنها شخصية وليست للنشر.

وأوضح أبو اليسر، في مقطع مصور: "أن محمد رمضان طلب أن ‏يلتقط معه صورة تذكارية لكي يريها لابنه، فوافق، خاصة وأن الطائرة خاصة، وليست طائرة ركاب عامة، وعدد الراكبين لا يتجاوز الـ8"، كما لفت إلى أنه لا يوجد في الطائرة باب فاصل بين كابينة الطيارين وبين مقاعد الركاب، وهي كلها عوامل جعلته يوافق على التقاط الصورة التذكارية، منوها أنه سبق له وأن التقط صورا مع شخصيات رفيعة المستوى، من وزراء أو أمراء أو فنانين، ولكن ليست للنشر.