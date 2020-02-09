موجة برد قطبية تقترب من منطقة الشرق الأوسط

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر ابتداء من اليوم وغدا في مناطق بلاد الشام والعراق وصولا إلى الجزيرة العربية والخليج.

كتلة قطبية شديدة البرودة تندفع نحو العراق وشمال وشمال شرق السعودية والكويت بداية ومنتصف الاسبوع الحالي #طقس_العرب pic.twitter.com/IFSoDcnGX3 — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) February 8, 2020

كما ستنخفض درجات الحرارة في العاصمة الأردنية عمان، إلى 5 درجات دون الصفر وستشهد العاصمة السورية دمشق انخفاضا غير معتادا في درجات الحرارة أيضا.

أما بالنسبة للعاصمة السعودية الرياض، فستسجل درجات حرارة تحت الصفر في يومي الثلاثاء والأربعاء ليلا، كما من المتوقع أن تسقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد وسيشهد عموم غرب وشمال غرب العراق تساقطا كثيفا للثلوج.

وستتأثر القاهرة بالموجة القطبية من خلال تدني درجات الحرارة إلى 5 تحت الصفر وستغادر الكتلة القطبية منطقة الشرق الأوسط اعتبارا من الأربعاء.