الجيش السوري يوسع سيطرته على الطريق الدولي "إم 5"

تتابع وحدات الجيش السوري تقدمها المضطرد على مقطع (إدلب - حلب) من الطريق الدولي (حلب – دمشق/ M5) مقتربة من تطهير آخر أجزائه من سيطرة تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني".

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب إن وحدات الاقتحام تمكنت، صباح اليوم الأحد، من انتزاع بلدتي تل "حدبة" و"الزربة" بعد تطهيرهما من مسلحي التنظيمين.

وأشار المراسل إلى أن الزربة تعد نقطة مواصلات حيوية جنوب المدخل الجنوبي لمدينة حلب، وهي تقع شمال منطقة العيس الاستراتيجية التي تم تحريرها ليل أمس السبت.

ومع سيطرة الجيش السوري على منطقة الزربة، تصبح قواته على بعد 15 كيلومترا من السيطرة الكاملة على الطريق الدولي (M5)، بعد الوصول إلى منطقتي "الراشدين4" و"خان العسل" اللتين تشكلان الحدود الشرقية والغربية للطريق لحظة دخوله إلى مدينة حلب.