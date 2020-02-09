دولة خليجية تطلق طابع بريد يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"

قررت إحدى الدول العربية الخليجية إطلاق طابع بريد يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، ردا على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتعتبر القدس "عاصمة موحدة" لإسرائيل.

أبو ظبي - سبوتنيك . وأطلق بريد عُمان طابعا تذكاريا جديدا يحمل شعار "القدس عاصمة فلسطين"، دعما من سلطنة عُمان للقضية الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، يأتي إطلاق طابع البريد "القدس عاصمة فلسطين"، "إجلالاً وتقديراً لإحدى المدن الأكثر قدسية في العالم العربي والإسلامي".

ويحمل الطابع صورة لقبة الصخرة التي تعد أحد أهم المعالم المعمارية الإسلامية في البلدة القديمة للقدس.

وجاءت هذه الخطوة بهدف التأكيد على دعم العالم العربي للقضية الفلسطينية، ضمن التعاون المشترك مع اللجنة العربية الدائمة للبريد، التي تم تأسيسها بواسطة جامعة الدول العربية في عام 1954.

Paying homage to one of the Arab and Islamic worlds’ most sacred cities, #oman_post has launched a new stamp, #AlQuds_Capital_of_Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/EFd7rSKIzF — بريد عمان (@oman_post) February 9, 2020

جدير بالذكر، أن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا، لتسوية الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" تستثني مدينة القدس الشرقية المحتلة من أراضي الشعب الفلسطيني، وتقترح بدلا من ذلك إقامة عاصمة لفلسطين في إحدى القرى الفلسطينية القريبة من القدس.