موانئ العراق تستقبل أكبر باخرة لنقل البضائع منذ تأسيسها... صور

استقبل ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة ، الباخرة العملاقة "MSC Renee" بطول 366.45 متر وتعد أكبر باخرة تستقبلها الموانئ العراقية منذ تأسيسها.

وقال مدير عام الموانئ العراقية، صفاء عبد الحسين، "أن هذه الباخرة العملاقة تعتبر أكبر باخرة استقبلتها موانئنا وقد رست في عشر موانئ قبل أن تصل لميناء أم قصر الشمالي طاقتها 14,000 الف حاوية وعلى متنها 3688 حاوية وسوف تعود حاملة على ظهرها 8,000 حاوية فارغة".

وأضاف عبد الحسين: "إن استقبال هذه السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير هو نتيجة أعمال توسعة القنوات الملاحية التي تقوم بها الشركة وفق دراسات ومخططات قد أعدت سلفا".

يذكر أن موانئ العراق بالتعاون مع الجهات الصحية الساندة الموجودة في الموانئ تقوم بإجراءات الفحص الطبي للكوادر البحرية على متن هذه البواخر مع الاطلاع على الشهادات الصحية للطواقم البحرية القادمة في الموانئ التي رست بها قبل موانئنا.