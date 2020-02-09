وزير الدفاع الإسرائيلي يلوح بـ"حرب مدمرة"

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أن إسرائيل لا تريد حربا مع حركة حماس في قطاع غزة لكنها تريد تأمين سكان الجنوب.

القدس - سبوتنيك . وقال بنيت، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" اليوم الأحد، "أنهيت للتو جلسة تقييم للوضع في لواء غزة. إسرائيل ليست راغبة في حرب مع حماس في غزة. لكن لدينا التزام لتأمين سكان الجنوب".

وأضاف أن "التصرفات غير المسؤولة لقادة حماس تقربنا من حرب مدمرة ضدهم. لن نعلن متى ولن نعلن أين، فالعملية العسكرية ستكون مختلفة جدا عن سابقاتها، ولن يكون أحد منهم محصنا".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي "وأمام حماس الخيار، إما أن تختار الحياة والازدهار الاقتصادي أو أن يختاروا الإرهاب ويدفعوا ثمنا لا طاقة لهم عليه".

وهدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بشن حملة عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة.

وأكد أن إسرائيل لن تقبل بأي عدوان يستهدفها وأنه يقترح على حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، أن تعيدا إلى الأذهان تصفية القيادي الجهادي بهاء أبو العطا قبل عدة أسابيع، مشددا على أن إسرائيل على أتم الاستعداد والجهوزية لأي سيناريو.