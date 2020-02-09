السفير السعودي يحقق حلم امرأة جزائرية... فيديو

قام السفير السعودي في الجزائر بمنح امرأة عجوز تأشيرة حج بعد استيائها الشديد لخسارتها "قرعة الحج" للعام الـ15 على التوالي.

وظهرت المرأة على قناة "النهار" الجزائرية، وهي تذرف الدموع وتتمنى من الله أن يحقق حلمها في الحج.

في خطوة إنسانية ليست بغريبة عنه تفاعل أخي عبدالعزيز العميريني سفير السعودية في الجزائر مع السيدة الجزائرية وتكفل لها بتأشيرة الحج لهذه السيده هذا العام 1441

وهذا الموقف يستحق عليه #السفير_العميريني الثناء والشكر والإحترام @aomairini@dzembksa https://t.co/GYlYjDjiUi — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) February 9, 2020

ونشرت السفارة السعودية، على حسابها على تويتر، تغريدة جاء فيها: "تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاما، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه‍)، راجيا من الله العلي القدير أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام".

في سياق آخر، كشفت وزارة الحج السعودية، عن الدول الأكثر خروجا للمعتمرين، حيث تصدرت باكستان قائمة الدول الأكثر خروجا للمعتمرين بـ411 ألفا و140 معتمرا، ثم إندونيسيا بـ368 ألف معتمر.