قطر توقع اتفاقية طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت

ذكرت شركة قطر للغاز في بيان صحفي اليوم الأحد أن الشركة وقعت اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأجل مع شركة شل لتسليم مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت.