السيسي: القضية الفلسطينية في وجدان العرب والأفارقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القضية الفلسطينية ستظل في ضمائر وقلوب الشعوب العربية والأفريقية.

وخلال كلمته فى قمة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، أكد الرئيس المصري تضامن بلاده مع حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية إن السيسي أشار إلى أن عوائد الاستثمار في أفريقيا تتوقف على تمكين المرأة والشباب بالقارة.

واعتبر السيسي أن الشباب والمرأة "نصف الحاضر وكل المستقبل".

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات القمة الأفريقية العادية الـ33 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في أفريقيا"، فيما ألقى الخوف من فيروس كورونا الجديد بظلاله على القمة.

وتنعقد القمة، هذا العام، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، بالإضافة إلى عدد من الممثلين والمسؤولين بالمنظمات الدولية الإنسانية.