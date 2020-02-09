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15:38 GMT09 فبراير/ شباط 2020
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    مصافحة استثنائية في السويد بين المتحاربين في اليمن

    الخارجية اليمنية: الحوثيون يستغلون التزام الحكومة باتفاق الحديدة ويجب إعادة النظر فيه

    © REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani
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    قالت الخارجية اليمنية إن ما وصفته باستغلال جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية للاتفاق الخاص بمدينة الحديدة يحتم إعادة النظر بالاتفاق، متهما كذلك المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب ممارسات غير مسؤولة للتهرب من اتفاق الرياض.

     

    القاهرة -سبوتنيك. ونقلت عن وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال استقباله سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن، قوله إن "استمرار استغلال مليشيا الحوثي لالتزامنا باتفاق الحديدة، وللتهدئة من الأشقاء في السعودية، لتغذية حربها العبثية، يهدد بنسف جهود السلام، ويحتم علينا إعادة النظر في موقفنا تجاه الاتفاق الذي أصبح لا جدوى منه ويعمل فقط على تشجيع استمرار الحوثيين في حربهم على الشعب اليمني"، على حد تعبيره.

    الجيش اليمني اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    الجيش اليمني: الحوثيون استهدفوا أحد مخازن مخلفات الحرب في مأرب

    وتابع، "لا زلنا نعول على الجهود الحثيثة والدور الضامن لأشقائنا في المملكة العربية السعودية من أجل تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة، ونتطلع إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العراقيل والممارسات غير المسؤولة من قبل المجلس الانتقالي"، مضيفا " اتفاق الرياض أصبح ضرورة لا تراجع عنها، ويجب على المجلس الانتقالي معرفة أن استمرار رفضه وتهربه وعرقلته المفضوحة وغير المبررة لن تجدي نفعا. كما نحذر من تبعات استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة التي تكشف النية المبيتة لإفشال اتفاق الرياض".

    وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" توصلتا في جولة مفاوضات السلام في السويد، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إضافة إلى اتفاقية لتبادل الأسرى وتحسين الوضع في تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها. 

    وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الحوثي
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