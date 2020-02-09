تحرك فلسطيني على الساحة الدولية ضد قرار إسرائيل حظر تصدير المنتجات الزراعية

كشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خالد العسيلي، اليوم الأحد، عن تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي وسياسي لمواجهة قرار منع إسرائيل تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن.

القدس - سبوتنيك. وقال العسيلي، خلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الصادرات، إن "التصرف الإسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، بالإضافة إلى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".

وأضاف العسيلي "نمارس حقنا الطبيعي في تنويع أسواقنا أمام منتجاتنا الوطنية عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملاً باستراتيجية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأكد العسيلي "دعم الحكومة الفلسطينية للمزارع والمصدر الفلسطيني وتعزيز صموده، بما يمكن من مواجهة إجراءات وسياسات الاحتلال الإسرائيلية العقابية، الهادفة لخنق الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق أغراض سياسية انتخابية.

وبحث المجلس في جلسته الطارئة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني تداعيات قرار المنع الإسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية المتوقع اتخاذها وفقًا للتطورات.

وبدأت السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم، منع الفلسطينيين من تصدير منتجاتهم الزراعية عبر الأردن، وذلك بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنيت ردا على قرار السلطة الفلسطينية حظر دخول بضائع إسرائيلية للأسواق الفلسطينية.

وكانت الأزمة قد تفاعلت بعد قرار الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من إسرائيل قبل نحو أربعة أشهر، حيث يحتكر متنفذون إسرائيليون استيرادها من الخارج وتوريدها للسوق الفلسطيني، جاء قرارها في إطار سياسة انفكاك من الارتباط بالسوق الإسرائيلية واستيراد العجول مباشرة من قبل مستوردين فلسطينيين.

وتشكل الصادرات الزراعية الفلسطينية للخارج نحو 15 بالمئة من إجمالي الإنتاج الزراعي الفلسطينية، حيث يتم تسويق جزءا كبيرا منه داخل إسرائيل.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية للسوق الإسرائيلية 88 مليون دولار خلال العام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، في حين أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في عام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل إلى أكثر من ستة مليارات دولار سنويا، منها نحو مليار فقط هي صادرات فلسطينية إلى إسرائيل والباقية تستوردها السوق الفلسطينية من السوق الإسرائيلية.