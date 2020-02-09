السيسي يوقع على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، تعديلا على بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع قانون رقم 8 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأضافت: "تتضمن التعديلات أنه تسري على المستشهدين والمفقودين والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الأمنية أو العمليات المشتركة مع القوات المسلحة أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968".

وتابعت: "يشمل ذلك تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي".