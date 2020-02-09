تهدد المنطقة... الرئيس الموريتاني يحذر من الأزمة الليبية

أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن تداعيات الأزمة الليبية تمس القارة الأفريقية عموما ومجموعة دول الساحل خصوصا واصفا إياها بأنها تزداد تعقيدا، ومطالبا بسرعة حلها.

وأشاد الغزواني، أثناء خطاب له في افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بجهود اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول الأزمة الليبية.

مشيرا إلى صعوبة الوضع في ليبيا بعد أن قامت هذه اللجنة بتنظيم، قبل أيام، دورة بالعاصمة الكونغولية برازفيل.

كما كشف عن عن تحضيرات يجري العمل عليها حاليا لضمان نجاح الدورة الأولى للجمعية العامة لحلف الساحل التي ستنعقد على هامش مؤتمر دول الساحل الخمس الذي ستحتضنه موريتانيا أواخر فبراير/شباط الجاري.

وأردف أن نجاح أفريقيا في تحقيق الأمن والسلام في القارة عموا وليبيا ومنطقة الساحل على وجه التحديد، مقترن في بناء تنمية مستدامة وتحقيق اندماج اقتصادي قاري مثمر، وفق وكالة "العين الإخبارية".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.