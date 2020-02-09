إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية

سقطت قذيفة أطلقت من قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له "متابعة للإنذار الذي تم تفعيله في غلاف غزة قبل قليل فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

ووجه في وقت سابق من اليوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو ووزير دفاعه نفتالي بنيت تهديدات بشن حرب لا هوادة فيها على غزة إذا تواصل إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة.

واستهل نتنياهو الجلسة الأسبوعية لحكومته للإعلان بأن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل مهمة والقيام بعملية عسكرية ساحقة لما وصفها بمنظمات الإرهاب في غزة، بينما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي حركة "حماس" بأن عليها الاختيار بين الحياة والازدهار وبين حرب لن يكون أحد من قادتها محصنا فيها.