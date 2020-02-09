"أنصار الله" تتهم الحكومة والتحالف بالتسبب في توقف الإنترنت

حمّلت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، التحالف العربي والحكومة اليمنية، مسؤولية التوقف شبه التام لخدمة الإنترنت في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة بصنعاء، إن "تدهور خدمات الإنترنت بسبب قطع الحكومة الوصلات الدولية البديلة واستمرار التحالف في منع استخدام الكابلات البحرية الأخرى.

وأكد "استمرار إجراءات إصلاح الكابل البحري (فالكون)".

وقال إنه "من المتوقع عودة خدمة الأنترنت في غضون أيام وفقاً للموعد المعلن عنه سابقاً من شركة تيليمن (نهاية فبراير)".

وشهدت خدمة الأنترنت، اليوم في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة "أنصار الله"، انقطاعاً شبه تام، ما تسبب في توقف التحويلات المالية والخدمات المرتبطة بالأنترنت، حسب ما أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك".

وكانت وزارة الاتصالات في صنعاء، أعلنت في 9 يناير المنصرم، "خروج أكثر من 80 بالمئة من سعات الأنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة جراء تعرض الكابل البحري (فالكون) للانقطاع في السويس".