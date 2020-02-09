وزير النقل اليمني: الإمارات من أفشل اتفاق الرياض وليس أمامنا غير سحق التمرد

اتهم وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، اليوم الاثنين، الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، بإفشال اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الجبواني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏الإمارات ومليشياتها في عدن هم من أفشل أتفاق الرياض قلنا هذا مراراً وتكراراً وما حصل بالأمس من إهانة لوحدات من الجيش الوطني وضباط وجنود سعوديين في العلم يثبت هذا الفشل".

وأضاف: "ليس أمامنا كشرعية غير التأهب لسحق هذا التمرد في عدن بالقوة"، ودعا إلى إعادة رئيس الوزراء اليمني المقيم في عدن إلى الرياض، معتبراً ذلك "أول مقدمات هذا الموقف (الخيار العسكري).

في سياق متصل، اتهمت الحكومة اليمنية، أمس الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي بمنع سرية تابعة للجيش اليمني من العبور إلى محافظة لحج (جنوب اليمن)، عبر العاصمة المؤقتة عدن، ضمن خطوات تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، قوله إن "عناصر الانتقالي في منطقة الشيخ سالم اعترضت سرية تابعة للدفاع الساحلي ترافقها قوات سعودية وفتحت النيران عليها، كما قامت عناصر أخرى باعتراض القوة بعد وصولها إلى نقطة العلم شرقي العاصمة المؤقتة عدن وهي في طريقها إلى لحج ومنعتها من العبور مستخدمة النيران".