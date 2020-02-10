مسؤول إيراني يفجر مفاجأة: هذا ما كان يفعله قاسم سليماني داخل مكتب بشار الأسد

كشف أمير حسين عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، عن الدور الذي قام به قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، من أجل عدم سقوط العاصمة السورية دمشق في أيدي الإرهابيين.

وأضاف عبد اللهيان، خلال منتدى "دور سليماني في أمن واستقرار المنطقة والعالم"، مساء أمس الأحد، أن "الجالية الإيرانية في دمشق طلبت منا أن نرسل لها طائرات تجليها من العاصمة السورية التي كانت آيلة للسقوط"، وذلك حسب وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا".

وأوضح أن "طلب الجاليات جاءنا، حينما كانت العاصمة السورية دمشق على وشك السقوط في يد الجماعات الإرهابية، وحين اقتربت تلك الجماعات من المقرات الحكومية في دمشق عن طريق أنفاق تحت الأرض حفرها الإرهابيون".

وتابع قائلا: "لقد قررنا حينها إرسال طائرات لإجلاء الإيرانيين الذين أصروا على العودة إلى بلادهم، كما تقرر إرسال قاسم سليماني في إحدى الطائرات إلى العاصمة السورية".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "الأكثرية في مجلس الأمن القومي عارضت ذهاب سليماني إلى دمشق"، مؤكدا أن قاسم سليماني قال وقتها: "سأذهب إلى دمشق كي يتسلم بشار الأسد هذه الرسالة وهي أنني أذهب وأدير الأوضاع إلى جانب بشار الأسد من غرفته". وأوضح أن "هذا ما وقع بالفعل، حيث ذهب سليماني إلى دمشق وأدار الوضع من غرفة بشار الأسد".