رئيس البرلمان العربي يتهم إيران بدعم الميليشيات داخل الدول العربية

تحدث رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الشورى السعودي مشعل بن فهم السلمي عن العلاقة بين إيران ودول الخليج خصوصا خلال الفترة الأخيرة.

وقال السلمي لـ"سبوتنيك" إن علاقات الدول العربية وإيران "متوترة ويشوبها عدم الثقة نتجية تهديدات إيران لدول الجوار العربي وأمنها القومي".

وأشار السلمي إلى أن مبادرات عربية كانت مطروحة لفتح حوار وخفض التوتر والتعامل بحسن الجوار مع إيران "ولكن يبدو أن النظام الإيراني مصمم على سياساته العدائية تجاه الدول العربية فكيف يكون هناك حوار في ظل قيام إيران باحتلال أراضي عربية، وعدم اعترافها بسيادة الإمارات العربية المتحدة على الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ورفض النظام الإيراني لطلبات الاحتكام للمواثيق والتحكيم الدولي".

واتهم رئيس البرلمان العربي إيران "بالتمادي في تكوين ودعم الميليشيات داخل الدول العربية، وتمدهم بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وقال السلمي إن دور إيران سلبي في العراق ولبنان وسوريا كما أنها "تمثل تهديداً لحياة الشعب اليمني وللمؤسسات الشرعية في اليمن".