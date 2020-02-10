رئيس البرلمان العربي: دعمنا إنهاء نظام المحاصصة في لبنان وإقامة نظام مدني

قال رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، إن البرلمان العربي يقوم بدوره تجاه كافة أزمات المنطقة العربية في الوقت الراهن.

وبشان الأزمة في لبنان، أكد السلمي، في حوار مع " سبوتنيك "، أن البرلمان ومنذ بداية الاحتجاجات دعم إنهاء نظام المحاصصة الطائفي وإقامة نظام مدني يقوم على المواطنة بناء.

وتابع أن "البرلمان دعا للحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء على الأملاك العامة".

وأشار أيضا إلى "قيام البرلمان العربي بمتابعة التطورات في لبنان والدعوة إلى الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي، والتي يجب أن تمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق".

وأكد السلمي، أن "سياسة العدو الصهيوني تستهدف ضرب التماسك اللبناني وبالتالي فإن على اللبنانيين مواجهة هذا المخطط المكشوف عبر التمسك بالمؤسسات ووحدة القرار السياسي والأمني في يد الدولة، ووضع مصلحة الوطن اللبناني فوق أي اعتبار".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها.

وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية، ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب اللبناني، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة مناقشة عامة للبيان الوزاري قبل منح الثقة للحكومة.