ليست الصين... قطر تحذر من السفر إلى دولة يتفشى فيها فيروس "كورونا"

أطلقت قطر، صباح اليوم، الاثنين، تحذيرا من السفر إلى دولة غير الصين، يتفشى فيها فيروس "كورونا" الجديد بصورة كبيرة.

ونصحت السفارة القطرية في سنغافورة، رعاياها بضرورة إعادة النظر حاليا في السفر إلى سنغافورة، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

كما طالبت المواطنين القطريين الموجودين في سنغافورة، بضرورة الإطلاع على المعلومات المرفقة، للتعرف على ما عليهم أن يفعلوه للحماية والوقاية من فيروس كورونا.

كما دعت القطريين المقيمين في سنغافورة إلى الامتثال للإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السنغافورية، بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي.

ترجو السفارة من الأخوة المواطنين الموجودين في سنغافورة الاطلاع على المعلومات المرفقة للتعرف على ما تعنية الألوان الخاصة بحالة الاستعداد في سنغافورة وما ينبغي القيام به.@MoFAICUAE @wamnews @AlBayanNews pic.twitter.com/PPDNvhhoDa — UAEEmbassySG (@UAEEmbassySGP) February 10, 2020

​وأرجعت السفارة القطرية تلك التنبيهات إلى زيادة انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد.

وطالبت السفارة كافة المقيمين القطريين في سنغافورة بسرعة التواصل مع السفارة في حالة وقوع أي حدث طارئ.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

تدعو السفارة كافة المواطنين المقيمين في سنغافورة الامتثال بالإجراءات الاحترازية من وزارة الصحة السنغافورية بعد رفع درجة الاستعداد إلى اللون البرتقالي، وذلك لزيادة حالات انتقال العدوى بفيروس كورونا، الرجاء التواصل مع السفارة في الحالات الطارئة:Tel: +6562388206@MoFAICUAE — UAEEmbassySG (@UAEEmbassySGP) February 9, 2020

​وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.