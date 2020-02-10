التيار الصدري يهدد علاوي... "سنقلب عليك العراق جحيما ونطوق المنطقة الخضراء"

هدد التيار الصدري في العراق، مساء أمس الأحد، بـ"إسقاط، رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي خلال 3 أيام، في حال ضمت تشكيلته الحكومية المرتقبة شخصيات حزبية".

وقال كاظم العيساوي، المستشار الأمني لزعيم التيار مقتدى الصدر، في لقاء مع صحفيين بالعاصمة بغداد، إن "الصدري" سيقلب العراق على (علاوي) جحيما، ويسقطه في 3 أيام حال سمع بضم حزبيين إلى حكومته وخاصة من الفصائل المسلحة"، مشددا على أن التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة العتيدة بأي شكل من الأشكال، وذلك حسب وكالة "روداو" الكردية العراقية.

وأضاف العيساوي، أن "التيار الصدري لن يكون جزءا من الحكومة بأي شكل من الأشكال"، مهددا كذلك بـ"اقتحام المنطقة الخضراء التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية وسط بغداد، إذا تمت عرقلة تشكيل حكومة علاوي". وتابع بالقول: "غصبا عنهم سيقبلون".

وقال مستشار الصدر: "نحن ضد فكرة فض الاحتجاجات. نحن مع استمرارها لكن مع تنظيفها وتفتيشها"، مشددا على أن "الخط الأحمر الوحيد هو رمزية السيد مقتدى".

ومن المفترض أن يقدم محمد توفيق علاوي، الذي سمي رئيسا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من مارس/ آذار المقبل للتصويت عليها.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.