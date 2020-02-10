مقتل 6 بانفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال غربي سوريا

قتل 6 أشخاص، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بمحافظة حلب شمال غربي سوريا.

وأفاد مصدر بالإدارة المحلية للمدينة لـ"سبوتنيك"، بـ "مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، في انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأسبوع الماضي، عن مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف "قسد" وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية "مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف قسد وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 مارس/ آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، ونددت دمشق، بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.