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09:23 GMT10 فبراير/ شباط 2020
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    الجيش السوري في جبهات ريف حلب الجنوبي

    سبوتنيك ترصد لحظة انتشار الجنود السوريين على الطريق "إم 5" جنوب حلب... فيديو

    © Sputnik . ALI HASHEM
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    تابع الجيش العربي السوري تقدمه بمحاذاة الطريق الدولي (حلب - دمشق/ M5) منتزعا عددا من البلدات والمواقع على ضفتيه، بعد تطهيرها من المجموعات الإرهابية المسلحة.

    رصدت "سبوتنيك" مع غروب أمس الأحد، قيام وحدات من الجيش السوري بالانتشار على أحد مقاطع الطريق الدولي (M5) إلى الغرب من بلدة "البرقوم" ومنطقة "إيكاردا"، فيما تظهر اللقطات لحظة قيام إحدى مجموعات الجيش السوري بالانتقال من المزارع الشمالية لبلدة "البرقوم" شرقا، نحو محيط بلدتي "الكماري" و"غرادة" على الضفة الغربية للـ (M5)، إلى الجنوب من حلب بنحو 15 كم.

    وتمكنت وحدات الجيش السوري أمس من توسيع سيطرتها بمحاذاة الـ (M5) محررة بلدات البوابية والكسيبية وكماري غرب الطريق، مع استمرار تقدمها باتجاه مدخل حلب شمالا بعد طرد مسلحي "جبهة النصرة" والحزب الإسلامي التركستاني" من تل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية (إيكاردا) على الضفة الشرقية للأوتستراد الدولي، والقضاء على العشرات منهم وفرار آخرين.

    ويقترب الجيش السوري من السيطرة الكاملة على الطريق الدولي (M5) الذي يعد شريانا حيويا يربط الحدود السورية التركية شمالا، بالسورية الأردنية جنوبا مرورا بالمنطقتين الوسطى والجنوبية بما في ذلك العاصمة دمشق.

    دون توقف، ورغم الطقس القاسي، يواصل الجيش السوري عملياته بريف حلب وإدلب، فيما وحدات المدفعية والصواريخ تتصيد فلول ومقار ودفاعات التنظيمات الإرهابية غرب الـ (M5) وسط إصابات مؤكدة تكبدها المسلحون التركستان والقوقاز في بلدة (معرة النعسان) على تخوم الحدود الإدارية لمحافظة حلب، أقصى الريف الشمالي الشرقي لمدينة إدلب.

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يتوسع غرب طريق حلب - دمشق الدولي... خريطة
    الجيش السوري يسيطر على الكلارية عند مدخل حلب الغربي
    بيان للجيش السوري: التقاء القوات المتقدمة من ريفي إدلب الشرقي وحلب الجنوبي
    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري, سوريا
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