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    ثلاث دول تطلب سحب قواتها من العراق... والبرلمان يعلن وقف العمليات العسكرية

    © AFP 2019 / Oliver Berg / DPA
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    كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، اليوم الاثنين، عن تقديم ثلاث دول في التحالف الدولي طلبات انسحاب من العراق.

    احتجاجات مناهضة للحكومة العراقية في بغداد، العراق 10 ديسمبر 2019
    © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
    قرار حاسم...البرلمان العراقي يلزم الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن
    قال عضو اللجنة بدر الزيادي، إن "ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبات إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق"، لافتا إلى أن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

    وأضاف أن "الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمني سواء في خروج القوات الأجنبية أو وجود قواعد عسكرية في بعض المناطق وخاصة في إقليم كردستان"، مبينا أن "لا يوجد أي تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف في الوقت الراهن".

    وأشار الزيادي إلى أن "القوات العراقية أخذت على عاتقها مسؤولية حماية البلاد"، مؤكدا أن"مجلس النواب يدعم القوة الجوية والدفاع الجوي وطيران الجيش العراقي حتى تتمكن من مسك زمام المبادرة".

    وفي ما يتعلق بتواجد القوات التركية في الموصل أوضح الزيادي أن "القوات التركية ليست من ضمن التحالف الدولي ولا توجد أية اتفاقية عسكرية استراتيجية مع الجانب التركي وموضوع إخراجها من العراق مسؤولية الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "الحكومة المقبلة ملزمة باتخاذ إجراءات لإخراج تلك القوات التي تتجاوز على الحدود العراقية بسبب عدم وجود غطاء جوي عراقي ورادارات تكشف عن هذه المناطق لذلك يتم استخدامها بسهولة".

    وصوت مجلس النواب العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.

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    الكلمات الدلالية:
    القوات الأمريكية في العراق, التحالف الدولي, العراق, البرلمان العراقي
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